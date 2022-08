Final de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" explicado: qual é o significado das cenas pós-crédito?

Ao encontrar uma de suas variantes de outra dimensão, o Doutor Estranho Sinistro revela que o uso do livro de feitiços tem consequências que podem causar um caos no universo. Em seu caso, o personagem teve o terceiro olho aberto, permitindo que ele passasse a enxergar as outras dimensões e fosse dominado pela energia do caos - mesma coisa que acontece com o Strange original no final do filme.