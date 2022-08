O que saber antes de ver "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura": é cheio de referências

Após o fim dos eventos de "Vingadores: Ultimato" (2019), Loki ganhou sua própria série. Mostrando um novo lado do vilão, ele deu de cara com a Autoridade de Variância Temporal, que, supostamente, controla todas as realidades do Multiverso, para que a linha do tempo não entre em colapso e cause uma destruição generalizada. Esta foi a primeira vez que o termo Multiverso foi utilizado no MCU.