Atriz Anne Heche morre aos 53 anos: 8 filmes clássicos que marcaram sua carreira no cinema

Em uma pequena cidade costeira, quatro adolescentes atropelam e supostamente matam um desconhecido. Com medo das consequências do acidente, o grupo decide se livrar do corpo e o jogam no mar. A vida de cada um dos quatro toma rumos diversos e, um ano depois, eles se reencontram na mesma cidade. É então que uma das jovens recebe um bilhete dizendo: "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado". Deste momento em diante mortes começam a acontecer, todas causadas por um gancho de pescador.