Joey King revelou ter gravado "muito chapada" as últimas cenas da trilogia "A Barraca do Beijo"

"A Barraca do Beijo", lançado em 2018, é um dos filmes queridinhos da Netflix e faz sucesso até hoje com a trilogia completa no catálogo. Joey King, responsável pelo papel de Elle Evans, revelou depois de todo esse tempo que comemorou o fim das gravações do primeiro e do segundo longas de um jeito diferente e "muito chapada", nas palavras dela. Confira!