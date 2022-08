Por que Jacob Elordi brigou com a Netflix nos bastidores de "A Barraca do Beijo"

O ator Jacob Elordi ficou famoso literalmente da noite para o dia quando o filme "A Barraca do Beijo" estreou na Netflix em 2018. Mas mesmo com o sucesso do longa-metragem no streaming, já que ganhou outros dois filmes na sequência, quase ninguém sabe que o galã teve muitas discussões com a produção nos bastidores. Saiba por quê!