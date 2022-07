Claudia Raia teve briga com diretor por causa de "A Favorita": atriz revelou bastidores em livro

A novela "A Favorita" foi ao ar pela primeira vez entre os anos de 2008 e 2009 e, atualmente, está sendo reprisada no "Vale a Pena ver de Novo", na TV Globo. No folhetim, Claudia Raia dá vida a Donatela e sua rivalidade com Flora (Patrícia Pillar): as duas fizeram parte da dupla sertaneja "Faísca e Espoleta" e a amizade do passado se transformou em ódio, vingança e tragédias no decorrer da trama.