Mundo Pixar traz cenários dos filmes pra SP: exposição é a maior realizada no mundo

Dentre os filmes expostos estão "Up - Altas Aventuras", que conta com a fachada e a sala de estar da casa de Carl; "Monstros S.A", com um tour pela fábrica de susto; "Toy Story", dando uma visão do quarto de Andy; "Lighteyer", o novo longa da Disney que possibilitará uma viagem espacial; "Divertidamente", que colocará o público dentro da cabeça de Riley; "Ratatouile", transportando as pessoas para o restaurante francês de Gusteau; "Soul", que apresentará a barbearia frequentada por Joe e a Escola da Vida, onde as almas descobrem suas motivações.