Vídeo de Raphael Vicente com remix de "Waka Waka" chegou até Shakira: cantora elogiou

Mesmo passados anos de seu lançamento, "Waka Waka", produzida para o torneio mundial de 2010, segue sendo o hit oficial da Copa do Mundo 2022 para muitos brasileiros. É o caso do influenciador Raphael Vicente, que desenvolveu uma coreografia autoral e bem original do hit, sendo elogiado pela própria Shakira ao viralizar na web. Confira!