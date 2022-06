Sandra Annenberg retoma carreira de atriz após 32 anos sem atuar: detalhes do novo projeto

Muita gente nem imaginava que Sandra Annenberg, uma das estrelas do jornalismo da Globo, já trabalhou como atriz e vai retomar a carreira agora, 32 anos depois, com um novo projeto no teatro. A peça está prevista para ser exibida no segundo semestre de 2022 e deixou a apresentadora do "Globo Repórter" bem empolgada. Confira!