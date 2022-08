14 brasileiros que fazem sucesso internacional na música antes mesmo de Anitta: saiba todos

Em 1979, ele se mudou para os Estados Unidos, onde conseguiu mais força para disseminar a música brasileira, com hits como "The Look of Love" e o álbum "The Key of Joy". Na década de 90, criou o grupo Brasill 99, que com o disco Brasileiro, conquistou o Grammy em 1993. Já em 2009, a música "Mas que Nada", de Jorge Ben Jor, ganhou uma regravação com Mendes e o grupo Black Eyed Peas, que bombou dentro e fora do Brasil.