Famosas que não economizaram em indiretas para ex-namorados nas músicas de sucesso

Há quem diga que o sofrimento é amigo da arte e o fato é que o fim de um relacionamento pode inspirar artistas a criarem grandes obras, especialmente na música. Não é à toa que cantoras famosas como Taylor Swift e Selena Gomez, por exemplo, fizeram da dor de cotovelo canções que renderam milhões em todo o mundo.

Acompanhe a lista dessas artistas que, segundo rumores, escreveram músicas para seus ex-namorados, confira:

Músicas de famosas com indiretas para ex-namorados

Adele com "Someone Like You"

Quem é fã de Adele sabe que suas músicas (ou pelo menos boa parte delas) são autobiográficas. A loira já revelou que algumas canções foram feitas pensando no fim de relacionamentos.

É o caso de “Someone Like You”, que diz: "Eu ouvi dizer que você está estabilizado, que você encontrou uma garota e está casado agora. Eu ouvi dizer que os seus sonhos se realizaram. Acho que ela lhe deu coisas que eu não dei".

Adele nunca confirmou, mas rumores apontam que o responsável por inspirar o hit foi o fotógrafo Alex Sturrock, que trabalhou na primeira turnê da cantora e que teria terminado o relacionamento após 18 meses.

Ariana Grande com "Thank U, Next"

Não é novidade para ninguém que "Thank You, Next" foi escrita para os ex-namorados de Ariana Grande. No clipe, a cantora fez questão de deixar claro que a música é uma espécie de agradecimento pelo que aprendeu com cada um dos relacionamentos.

Big Sean, Ricky Alvarez, Mac Miller (que morreu de overdose em 2018) e Pete Davidson são claramente mencionados na canção. "Um me ensinou o amor. Um me ensinou a paciência. E um me ensinou a dor. Agora, sou tão incrível", diz a letra, em tradução-livre.

Beyoncé com "Sorry"

Segundo rumores, "Sorry", da Beyoncé, teria sido escrita por causa de uma suposta traição de Jay-Z, pai dos três filhos da cantora. "Olhando para o relógio, ele devia estar em casa. Hoje me arrependo do dia em que coloquei aquele anel, ele sempre tem aquelas desculpas", diz a letra.

Impossível provar que a música foi feita para o rapper, mas Beyoncé já fez referência à vida pessoal em outras canções, o que levou à especulação. E, embora já tenham circulado muitas fofocas de que o casamento é conturbado, o fato é que Beyoncé e Jay-Z seguem juntos até hoje.

Britney Spears com "Everytime"

"Por favor me perdoe, minha fraqueza causou seu sofrimento. E essa música é meu pedido de desculpas", canta Britney Spears em "Everytime". A canção supostamente foi uma resposta a "Cry Me a River", que o ex-namorado, Justin Timberlake, teria escrito para ela.

Na música, Justin indaga: "Você disse que me amava. Por que você me deixou sozinho?". Na época do término do relacionamento, a imprensa especulou que Britney teria traído o cantor com um coreógrafo e esse teria sido o motivo do fim da relação, ainda que não confirmado pelos famosos.

Kelly Key com "Por Causa de Você"

Kelly Key e Latino viveram um relacionamento intenso durante seis anos e tiveram uma filha, Suzanna Freitas, atualmente com 21 anos. O casamento foi marcado por muitas brigas e, segundo a própria Kelly já revelou, Latino a traía constantemente.

Não há confirmação se "Por Causa de Você" foi feita para o cantor, mas se sim, ele devia ser muito ciumento. "Por causa de você não uso mais batom. Rasguei meu short curto, diminuí meu tom", canta Kelly. O fato é que Latino disse que escreveu "Tô Nem Aí" depois do divórcio.

Little Mix com "Shout Out To My Ex"

O grupo Little Mix, formado pelas cantoras britânicas Jade Thirwall, Leigh-Anne Pinnock e Perrie Edwards, evita afirmar que "Shout Out To My Ex" seja para alguém específico, mas especulações dão conta de que o "homenageado" é o cantor Zayn Malik, ex-noivo de Perrie.

"Espero que ela ganhe uma transa melhor. Espero que ela não finja como eu fingia, meu bem. Demorei quatro longos anos para terminar", diz a música. Quatro anos foi exatamente o tempo que Perrie e Zayn ficaram juntos, o que comprovaria que a letra foi escrita para ele.

Luísa Sonza com "Penhasco"

"Quando segurei sua mão, você soltou a minha. E ainda me empurrou do penhasco" é o que canta Luísa Sonza em “Penhasco”, hit que, escrito após a separação, é uma carta aberta ao ex-marido Whindersson Nunes.

Em entrevista ao canal Foquinha, Luísa não citou o nome do comediante, mas abriu o coração sobre o processo de criação da música e disse: "Eu chorei horrores. Desde a viagem ao México, eu chorei". Em 2020, depois do divórcio, a cantora viajou para o país que sempre visitava com o ex.

Mariah Carey com "Infinity"

Nick Cannon, segundo boatos, é o destinatário da indireta que Mariah Carey canta em "Infinity". A letra da canção diz coisas como: "Eu era sua eternamente. Existe um fim para o infinito" e "se a vida fosse um jogo, você seria um pênalti", o que levou as especulações a ganharem força.

No clipe da música, a cantora conhece alguns pretendentes por meio de um app e acaba saindo com um deles. Se "Infinity" foi para Nick Cannon não há confirmação, mas o fato é que, em 2016, a cantora lançou "GTFO" que também seria para um ex-namorado.

Miley Cyrus com "Wrecking Ball"

Um dos maiores hits de Miley Cyrus é sobre Liam Hemsworth, pelo menos é o que muita gente acredita. A música foi lançada depois do fim do relacionamento conturbado – após muitas idas e vindas, os dois finalmente se casaram em 2018, mas o casamento durou apenas alguns meses.

Em "Wrecking Ball", Miley canta: "Tudo que eu queria era romper suas barreiras. Tudo que você fez foi me destruir". Depois do lançamento do sucesso, a loira chegou a chorar em alguns shows durante a música.

Olivia Rodrigo com "Drivers License"

O par romântico de Olivia Rodrigo na série "High School Musical: The Musical: The Series", Joshua Basset, revelou que chegou a ser hospitalizado depois do estresse causado pela música "Drivers License", um dos maiores sucessos da cantora.

A cantora teria sido alvo de uma indireta de Joshua em "Commom Sense", onde o cantor pede uma segunda chance, explicando o que sentiu: "Acho que você não estava falando sério naquela música que escreveu sobre mim. Porque você disse que seria para sempre, agora eu dirijo sozinha pela sua rua".

Rihanna com "Cold Case Love"

Não é novidade para ninguém que o relacionamento entre Rihanna e Chris Brown não acabou bem. Isso porque a notícia de que ela foi agredida pelo cantor em 2009 tomou conta dos jornais, fato que foi confirmado por ele. A agressão teria acontecido depois de uma festa.

"Cold Case Love" foi lançada algum tempo depois e deixou muita gente com a certeza de que a letra é sobre o relacionamento. "O que você me fez foi um crime. Caso de amor frio. E eu deixei você me alcançar mais uma vez, mas agora chega", diz a letra da música.

Selena Gomez com "Lose You To Love Me" e "Same Old Love"

Foram seis anos de idas e vindas, o que parece ter rendido bastante para Selena Gomez e Justin Bieber, em suas canções. "Lose You To Love Me", de Selena, diz: "Eu precisava te perder para me encontrar". Já em "Same Old Love", ela canta: "Estou tão cansada desse mesmo velho amor”.

Justin não deixou barato: também fez músicas para a ex – e não se trata de rumores, porque ele já revelou que escreveu três músicas para Selena. "What do You Mean?", "Sorry" e "Mark My Words" são três faixas do mesmo álbum, "Purpose", de 2015, depois de mais um término.

Taylor Swift com "Style" e "Dear John"

Taylor Swift é uma romântica assumida e deixa isso muito claro em suas letras. A cantora já teve vários relacionamentos e ela aproveitou a tristeza para criar canções pra os ex. Para Harry Styles, cantou: "Você tem aquele olhar de James Dean, sonhador" em "Style".

Já "Dear John", feita declaramente para John Meyer, afirma: "Talvez você e sua necessidade doentia de dar amor e tirar depois", o que não agradou nem um pouco o famoso. Em entrevista à revista Rolling Stone, o famoso confessou ter se sentido humilhado ao escutar o hit.