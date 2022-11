Polêmicas dos bastidores de "O Rei do Gado" reveladas pelo elenco: autor sofreu ameaças

"O Rei do Gado" foi originalmente exibida entre junho de 1996 e fevereiro de 1997, com um elenco de peso, que guarda memórias inesquecíveis dos bastidores. Infelizmente, por trás das câmeras, atores também sofreram com polêmicas e algumas só vieram à tona com a volta da novela para as telinhas da Globo. Confira!