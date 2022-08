Além da Edileuza: os personagens marcantes da carreira de Claudia Jimenez na TV e no cinema

Claudia Jimenez, 63 anos, morreu na manhã do último sábado (20), no hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro, em decorrência de uma insuficiência cardíaca. Carioca, a atriz, humorista, dubladora e roteirista, nasceu em 18 de novembro de 1958. Claudia era caçula de uma família de quatro irmãs. Ela também deixa sobrinhos e a companheira, Stella Torreão.