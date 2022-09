Neta de Gilberto Gil chora ao cantar com ele no Rock in Rio e emociona público

Gilberto Gil contou com uma participação para lá de especial em show no palco Sunset do Rock in Rio no último domingo (4). Flor Gil, filha de Bela Gil, subiu ao palco para fazer um dueto com o avô, deixando todos encantados dentro e fora do palco. Flor não conseguiu segurar as lágrimas antes de começar e ao terminar a apresentação cheia de aplausos. Confira!