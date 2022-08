Maiara e Maraisa recebem Dona Ruth em show de Barretos: trio homenageou Marília

Um momento especial marcou a Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (26). Maiara e Maraisa receberam ninguém menos do que Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, durante o seu show no evento. Na ocasião, o trio cantou junto e levou o público às lágrimas com uma homenagem à falecida cantora sertaneja. Confira abaixo!