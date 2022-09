Lúcio Mauro Filho começou carreira ganhando muito mal na Globo: salário não dava para nada

Lúcio Mauro Filho revelou quanto ganhava quando começou a carreira na Globo, no extinto "Zorra Total", em 1999, confessando, em participação no podcast Papagaio Falante, que o salário era tão baixo que levou uma bronca do pai ao assinar o contrato, apesar de ter trazido frutos bem positivos para sua carreira. Entenda!