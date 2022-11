Sophie Charlotte, que será Gal Costa no cinema, homenageia a cantora: "Te reverencio"

Sophie Charlotte ficou extremamente emocionada com a morte de Gal Costa nesta quarta-feira (9). A atriz dá vida para a cantora no longa "Meu Nome é Gal", com previsão de estreia em 2023, deixando sua homenagem nas redes sociais, onde elogiou a personalidade da artista, eternizada no coração do povo brasileiro: "Você é a estrela maior".