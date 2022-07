Anitta teve um dos shows mais elogiados do Coachella: 5 momentos marcantes

Ao longo do show, Anitta fez questão de mostrar a que veio: elaborou um setlist com seus maiores hits em três idiomas, português, inglês e espanhol. Os grandes destaques foram as músicas "Downtown", "Me Gusta", "Envolver" e "Sua Cara", além da faixa "Girl From Rio" — que marcou sua entrada no cenário norte-americano.