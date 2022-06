Por que Simaria anunciou pausa na carreira: Simone não economizou em homenagens

Simaria anunciou uma pausa na carreira como artista na última quinta-feira (16), em meio a polêmicas envolvendo a sua relação com Simone, com quem faz dupla nos palcos: "Preciso me afastar". A decisão foi muito lamentada pela outra "coleguinha" e rendeu homenagens nos primeiros shows solo da irmã. Entenda o motivo!