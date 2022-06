Simaria abre o jogo sobre brigas com Simone nos bastidores: "Sou recriminada por tudo"

Na onda do assunto assunto, Simaria desabafou sobre a relação com a irmã em entrevista ao jornalista Leo Dias, do Metrópoles. "Fora do palco funciona melhor do que em cima. Uma é empreendedora e a outra é meio 'está tudo bem'. Sabe quando as pessoas complicam, inventam histórias e querem colocar veneno onde não tem?", disse a artista na ocasião. Saiba mais abaixo!