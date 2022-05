Atores de "Pantanal" que são diferentes fora da novela: peões foram os que mais mudaram

Já o personagem Ari, responsável pela comunicação do Pantanal com o mundo via rádio, também atua como piloto de avião e vive se metendo na vida do amigo (e patrão) Zé Leôncio. Na vida real, embora também use a voz como instrumento de trabalho, não é com rádio que Claudio Galvan trabalha – ele é um dos grandes nomes da dublagem brasileira.