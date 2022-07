Durante a pandemia de Covid-19, ator que faz Bento, em "Além da Ilusão", vendia marmitas

Nascido na cidade mineira de São João Del-Rei, Matheus se mudou com a família para o Rio de Janeiro aos 12 anos. Sua primeira experiência na área de atuação foi com o teatro, na escola pública em que estudou. Além das produções globais, ele também integrou o elenco de dois curtas-metragens: "Memórias do Rio" e "Pássaro de Quintal".