Angélica reúne 3 gerações de 'angelicats' em vídeo de "Vou de Táxi": 1 delas é atriz famosa hoje

A primeira delas fez parte do grupo de assistentes de palco de 1990 até 1991, quando Angélica ainda estava na TV Manchete, assim como Marcella, que fez parte da primeira era, de 1987 até 1990. Já Juliana Silveira, que hoje é atriz, reconhecida por trabalhos na Record TV, esteve no grupo durante a exibição no SBT de 1994 a 1998.