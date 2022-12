Quase todas as "angelicats" viraram atrizes hoje em dia: 2 estão no ar em novelas da Globo

Ao lado de Juliana, Geovanna e Mirella, Micheli fez parte do quarteto de "angels" que esteve ao lado de Angélica nos últimos anos da atração infantil. Depois disso, Micheli participou de diversas atrações na Rede TV!. Foi, por exemplo, apresentadora do "Morning Show" e repórter do "Programa Raul Gil". Atualmente, trabalha como atriz e está no elenco da produção global "Todas as Flores".