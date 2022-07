Angélica explica por que não gostaria que a filha, Eva, seguisse carreira artística

Casada com Luciano Huck há 18 anos, Angélica é mãe de três filhos e demonstra muita preocupação com relação ao futuro deles. Em uma entrevista para o videocast "Quem Pode, Pod", a apresentadora confessou que não gostaria que Eva, sua caçula de 9 anos, seguisse a carreira artística. A pequena dançou recentemente no "Domingão com Huck", ao lado do pai, Luciano Huck.