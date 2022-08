Comparada com filha de Angélica, Carla Diaz posta foto da infância e comprova semelhança

A semelhança entre Eva, filha de Angélica com Luciano Huck, com Carla Diaz, impressionou a web, depois da aparição da herdeira do casal famoso no "Domingão", quando emocionou a mãe com uma homenagem. Muitos telespectadores notaram, de imediato, que a pequena de 9 anos é muito parecida com a ex-BBB e poderiam até ser parentes.