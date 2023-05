Wanessa relembra reencontro com Dado: cantora estava gravando música sobre os dois

Segundo a cantora, os dois se conheceram quando ela, no início da carreira e comprometida com um namorado anterior à fama, foi chamada para fazer a capa da revista “Todateen”. “A primeira capa que fiz na vida como cantora foi com ele. Ele era modelo, a gente fez a capa, conheci ele ali. Eu namorava, ele namorava, mas ali já bateu um negócio. Depois chamei ele porque precisava de um modelo gato, e ele fez meu clipe. A gente não teve nada, aí eu terminei meu namoro, o contatinho ficou... A gente saiu no Rio e eu comecei a namorar com ele”, recordou Wanessa.