Jackson Antunes revela que viveu câncer de pâncreas em silêncio e credita melhora à esposa

Durante sua participação no programa “Encontro” (Rede Globo) recentemente, o ator e cantor Jackson Antunes fez uma revelação sobre a vida pessoal. Conforme contou, ele viveu um câncer no pâncreas há seis anos sem compartilhar isso com ninguém – e, na atração, ele frisou a importância que teve o apoio da esposa, Cristiana Britto, nesses momentos difíceis.