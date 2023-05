Wanessa fala de segundo namoro com Dado Dolabella: "Estou reaprendendo a ser livre"

Novamente em um relacionamento com Dado Dolabella décadas após os dois terminarem, Wanessa Camargo deu uma declaração sobre a volta do namoro dos dois. Entre o término e a volta dos dois, a cantora foi casada com o empresário Marcos Buaiz e teve dois filhos – e, comentando a nova fase da vida amorosa, afirmou ter vivido mudanças em prol da própria felicidade.