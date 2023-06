Viúva de Wagner Montes exalta o namorado: "Obrigada por me mostrar que ainda estava viva"

Em 2019, após 33 anos juntos, Sônia Lima perdeu o marido, o apresentador Wagner Montes. Aos 64 anos, ele morreu vítima de sepse e, durante dois anos, a atriz não se relacionou com ninguém. Desde 2021, no entanto, ela namora Flávio Antunes - e, recentemente, o homenageou no Instagram.