Beto Barbosa é casado com fã 40 anos mais jovem e poucos sabem: "Nunca saiu do meu lado"

"Eu tive um câncer grande, e quando você olha para o lado, você não vê ninguém. Você está cheio de amigos, parentes... Tenho quatro filhos, que moram fora, e ela foi a única que ficou do meu lado no hospital. Passei quase dois anos no hospital tratando de um câncer terrível de bexiga, que passou para próstata, e ela estava lá comigo", afirmou.