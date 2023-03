Carla Cristina e Clara Moneke viraram amigas nos bastidores de "Vai na Fé": "Conexão"

Mãe e filha na novela “Vai na Fé”, as atrizes Carla Cristina Cardoso e Clara Moneke tiveram uma conexão quase que instantânea dentro e fora das telas. Mesmo com a diferença de idade - a intérprete de Bruna tem 47 anos e a de Kate, 24 -, as duas se deram muito bem e iniciaram uma amizade que vai além do folhetim de Rosane Svartman.