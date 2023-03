Clara Moneke comemora sucesso de Kate em "Vai na Fé" e adianta: "Terá um crescimento"

Desde os primeiros capítulos de "Vai na Fé", Kate chegou roubando a cena. Completamente diferente de Jenifer (Bella Campos), a personagem de Clara Moneke tem personalidade decidida e muito sonhadora.

Sem papas na língua e com muita cara de pau, o jeito espontâneo e divertido da jovem foi algo herdado da atriz, que estreia em sua primeira novela e revelou um pouco deste sentimento em entrevista ao Zappeando. Confira!

Entrevista com Clara Moneke, a Kate de "Vai na Fé"

Se antes tinha medo de não conseguir ser uma boa atriz, hoje, Clara Moneke pode ter a certeza de que está brilhando nas telinhas da TV Globo. No passado, a jovem chegou a recusar um convite para o filme de Marcelo D2, “Amar é Para os Fortes!”, da Amazon Prime Video.

Sem acreditar em si mesma, foi a insistência do artista que a convenceu que deveria encarar seu primeiro trabalho como atriz no audiovisual.

Desde então, Clara vem se destacando cada vez mais. Porém, é na pele de Kate em "Vai na Fé" que a atriz ganhou ainda mais fama. Na trama, sua personagem é uma menina ambiciosa que sonha em crescer e ter uma vida melhor.



No entanto, por conta de sua ingenuidade, ela acaba se deixando seduzir por Theo (Emílio Dantas), um dos vilões da história, que usa a jovem como diversão para suprir sua obsessão por Sol (Sheron Menezzes).

"Enxergo com muitas problemáticas [o envolvimento deles]. Acho que relações de pessoas muito mais jovens com muito mais velhas têm o problema de maturidade emocional, que é o que falta na Kate além da maturidade de vida", opinou Clara Moneke.

"Eu e Emílio conseguimos trazer uma veia cômica que está mais tragável de assistir e curtir dentro da novela", completou. Porém, de acordo com a atriz, Kate conseguirá se desvencilhar dessa situação e mostrar maturidade.

"Ela terá um crescimento sim, irá tropeçar, cair, ir ao fundo do poço e voltar. Espero que as pessoas não esqueçam que ela é uma jovem de 18 anos, que acho que sabe tudo na vida mas que irá aprender, como todo mundo na vida que tem a oportunidade de errar e aprender", afirmou.



Mas foi pelo jeito espontâneo de Kate que Clara ganhou o público. De acordo com ela, essa foi uma das caracteristícas que ela emprestou para a personagem.

"O jeitinho da Kate é praticamente o meu. Consegui trazer bastante coisa pra ela, de amigos meus, que trazem essa espontaneidade e alegria", contou.

"O mais diferente é essa crueldade, o sadismo que a Kate tem um pouco. Sou uma pessoa sincera, porém não jogarei na cara das pessoas o que não me for perguntado, o que nossa queridíssima está fazendo. Eu tenho muito tato para falar com as pessoas e ser bem entendida, e a Kate não quer saber se foi bem entendida, quer dar o recado e pronto", ainda explicou.

Todo o carinho do público fez com que ela se surpreendesse. "Eu imaginei que a novela no geral fosse fazer sucesso e ser bem recebida, mas não imaginei minha personagem ser tão bem aceita assim. Imaginei que teriam muitas controvérsias pelo jeito de ser dela, mas é quase unânime o amor das pessoas pela Kate. Isso é muito legal e dá a sensação de dever cumprido", afirma.

Mesmo assim, a grande virada em sua carreira não a assustou, já que conseguiu ter uma boa transição. "Essa mudança foi muito rápida, bem intensa e ao mesmo tempo muito leve. É bom estar em uma novela e em um personagem que está fazendo sucesso", conta, elogiando a produção da trama.

Bastidores de "Vai na Fé"

Feliz em fazer parte de um núcleo estrelado, Clara Moneke ainda conta que conseguiu desenvolver boas relações com os atores, conquistando uma verdadeira família.

"Todos os núcleos, desde a preparação, meu primeiro momento de Globo e de novela, não imaginei ser tão bem tratada como fui", diz a atriz.



"A pessoa que me aproximei mais foi a Carla Cristina [intérprete de Bruna, mãe de Kate]. Temos muita coisa em comum, uma conexão ancestral. Moramos bem perto, então temos uma vivência fora do Projac que ajudou muito a construir essa relação de mãe e filha", ainda revela.

Além da atriz que interpreta sua mãe na novela, Clara ainde teceu elogios para Sheron Menezzes, afirmando que elas têm muitas trocas, e Elisa Lucinda, a Marlene, que se tornou sua grande referência.

O convívio nos bastidores ainda proporcionou um momento engraçado para a atriz. Amiga de Bella Campos na trama e na vida real, na história, Kate se relaciona com Hugo, interpretado por MC Cabelinho, o namorado da intérprete de Jenifer.

"Conheci a Bella antes de conhecer o Cabelinho, porque na época das preparações ele não estava com a gente. Criamos uma conexão muito forte por sermos amigas na novela e na construção do personagem", revelou.

Mesmo que tenha que beijar o namorado de sua amiga na frente dela, isso não se tornou desconfortável. "Não temos problema nenhum com isso, temos muito profissionalismo. Até porque eu também namoro, moro junto com ele e nós nos conhecemos", afirma.

De acordo com ela, a produção e a direção entendem muito bem a situação e fazem com tudo seja o mais sensível possível e ninguém fique incomodado.

Filme

"Nosso Sonho" e futuro

Com grandes expectativas para esse ano, Clara Moneke ainda estreará no longa "Nosso Sonho", que contará a história da dupla Claudinho e Bochecha. Na trama, vive Vanessa, a esposa do cantor falecido, que será interpretado por Lucas Penteado.

"A experiência de gravar o filme foi mágica. Faço a mulher do Claudinho no filme. É lindo, poético", afirmou. Para Clara, este foi um dos papéis mais marcantes de sua carreira, assim como “Amar é para os Fortes”.

"Foi o que me concretizou 'sou uma atriz agora', onde me vi fazendo noturnas, no meio de pessoas reconhecidas. Mas “Nosso Sonho” me trouxe uma maturidade de ter que montar uma personagem, um corpo e uma movimentação de uma personagem por ser um filme de época, então existem esses dois trabalhos que me marcaram de que realmente as coisas estão acontecendo", conta.



Para o futuro, Clara Moneke tem um grande objetivo: "Meu sonho é só ser cada vez melhor", garante, revelando que quer se dedicar a essa profissão e vivenciar novas experiências e desafios.

"Gostaria de fazer um personagem que tivesse uma mudança muito drástica, de corpo, ou ter que engordar, emagrecer ou ficar fortona, mas no geral, é querer sempre melhorar, ser referência", conclui.