Ticiane reúne família em festa junina e encanta: pais e irmão caçula dela apareceram

A família, inclusive, tem uma relação bastante especial com o caçula de Ticiane. Com três meses de vida, ele teve uma doença pulmonar que gerou sequelas motoras, e Helô Pinheiro deixou a carreira de atriz de lado para cuidar dele. Atualmente, ele vive com a mãe, e todos sempre falam dele com muito carinho. “Vai ser meu companheirinho para a vida toda”, disse a eterna Garota de Ipanema no passado.