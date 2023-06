Ferrugem tranquiliza fãs após internação e cirurgia emergencial: esposa detalhou estado de saúde

Após preocupar os fãs com o anúncio de que estava internado e passaria por uma cirurgia emergencial, o cantor Ferrugem surgiu sereno nas redes sociais da esposa, Thais Vasconcellos. No Instagram, ela contou detalhes do quadro de saúde do marido - e fez questão de mostrar o início da recuperação, em que ambos apareceram felizes com o fim do momento crítico.