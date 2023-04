Ticiane Pinheiro e Rafa Justus falam sobre futuros namoros da jovem: "Minha mãe é liberal"

Sempre muito parceiras, Ticiane Pinheiro e Rafa Justus, sua filha mais velha, demonstraram ter uma relação bem aberta recentemente. No próprio Instagram, a pré-adolescente, que está com 13 anos, se disponibilizou a responder perguntas do público junto da mãe - e as duas falaram de forma tranquila sobre futuros relacionamentos dela.