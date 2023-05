Tata Werneck dorme no date e Rafa Vitti não perdoa: expôs o momento nas redes

“Dormiu no date”, escreveu ele junto de um vídeo no qual Tata aparece dormindo. Em seguida, porém, a humorista acordou e, bem-humorada, reclamou. “Deixa de ser babaca, Rafa, desligue isso! Sacanagem, cara”, brincou a apresentadora. “Poxa, me convida para jantar e dorme?”, disse Rafa, também rindo.