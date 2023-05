Casadas, Inez Viana e Débora Lamm também são parceiras no trabalho: se conheceram em novela

Inez Viana e Débora Lamm são tão discretas em relação à vida pessoal que pouca gente sabe que as atrizes há anos formam um casal. Juntas desde 2009, quando se conheceram na novela “Negócio da China”, elas já trabalharam lado a lado na TV e no teatro e até comemoraram 10 anos de união com um espetáculo.