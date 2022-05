Tadeu Schmidt comemora 24 anos ao lado da esposa: "Já vivi mais com você do que sem você"

Tadeu Schmidt usou as redes sociais para celebrar os 24 anos de união com a esposa, Ana Cristina Schmidt. Os dois são pais de Valentina, de 19 anos, e de Laura, 17. Em uma publicação, o apresentador do BBB não poupou os elogios e fez uma declaração apaixonada para a companheira de vida. Confira abaixo!

Tadeu Schmidt comemora aniversário de casamento

Em 30 de maio, data em que completou 24 anos de casado com Ana Cristina, Tadeu Schmidt fez uma homenagem e tanto para a esposa. O jornalista compartilhou uma foto do casal com a seguinte legenda:

"Agora posso dizer: eu já vivi mais com você do que sem você! O 30 de maio é sempre um dia especial demais, e hoje é mais ainda! Porque hoje completamos 24 anos de união. Como estou com 47 de idade... Foram 23 anos sem você e 24 com você. Preciso dizer qual das partes é a melhor da minha vida? Não dá nem para começar a comparar. Você me transformou! Não consigo nem imaginar a vida sem você. Eu fico é com raiva de não ter vivido os outros anos com você! Parabéns, meu amor!"



