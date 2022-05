Luiz Fernando Guimarães faz aparição rara com a família completa: ator tem 2 filhos lindos

Luiz Fernando Guimarães encantou o público ao fazer uma aparição rara ao lado da família completa. O ator tem dois filhos com o marido, o empresário Adriano Medeiros — Olívia, de 8 anos, e Dante, de 11. Todos apareceram juntinhos embarcando para uma viagem no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Confira abaixo!