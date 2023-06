Susana Vieira posa imponente de maiô com a nora e é elogiada: “Quero ser igual quando crescer”

No ar em “Terra e Paixão” e na reprise de "Mulheres Apaixonadas" (ambas na Rede Globo), Susana Vieira compartilhou com os fãs um clique descontraído recentemente. No Instagram, ela publicou uma foto em que aparece de maiô na praia com a nora, Ketryn Goetten – e, nos comentários, recebeu uma enxurrada de elogios.