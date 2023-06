Susana Vieira viveu paixão avassaladora graças a novela: "Beijo fez com que me aproximasse"

"Ele me deu o primeiro beijo na boca no personagem e o beijo fez com que eu me aproximasse fisicamente dele. Eu acho que confundi o personagem com a pessoa, mas foi a primeira vez. Durante a novela, a gente sentiu tesão, mas não rolou. A gente casou, foi pra Europa e ficou dois anos junto", contou ela em uma participação no programa “Encontro”, da Globo.