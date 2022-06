Filha de Cauã e Grazi surpreende em passeio: está quase do tamanho da madrasta

Sorridentes e abraçadinhas, Sofia e Mariana Goldfarb circularam pelos corredores de um shopping da zona sul do Rio de Janeiro. Nas fotos do passeio, um fato curioso chamou atenção dos internautas: enteada e madrasta são quase do mesmo tamanho. Aos 10 anos, a filha de Cauã e Grazi já está bem grandinha. Veja: