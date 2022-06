Juliano Cazarré construiu família linda e cheia de crianças: o filho mais velho tem só 11 anos

"A gente ia casar poucos dias depois que decretaram o lockdown. A gente adiou, não estava pensando mais nisso. De repente apareceu a oportunidade, através de amigos que cuidam do Santuário de Fátima no Recreio dos Bandeirantes [na zona oeste do Rio de Janeiro], de fazer a primeira comunhão do Vicente, do Inácio e da Letícia, e celebrar também o nosso matrimônio. A gente queria ter o sacramento da igreja. A gente é casado há 10 anos no civil".