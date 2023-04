Vanessa Giácomo adotou sobrenome artístico para homenagear o avô: mudou até grafia do nome

Para quem não se lembra, na vida pessoal, Vanessa se casou com o ator Daniel Oliveira em 2007. Eles tiveram dois filhos, Raul e Moisés, antes de anunciar a separação em 2012. No mesmo ano, ela começou a namorar Giuseppe Dioguardi, com quem está até hoje. O casal trocou alianças em 2014 e, no ano seguinte, ela deu à luz Maria.