Alessandra Negrini tem dois ex famosos e se dá bem com ambos: declarações e mais

Algum tempo depois, em 2001, Alessandra iniciou um romance com o cantor Otto, com quem ficou junto por sete anos. Os famosos são pais de Betina, atualmente com 18 anos. Pelo menos por enquanto, a jovem não se define como artista, mas já faz sucesso no TikTok, onde publica vídeos fazendo desafios, mostrando looks e apresentando dublagens e dancinhas do momento.