Simony retomará tratamento contra o câncer: recebeu apoio de famosos após anúncio

Simony vai retomar o tratamento contra o câncer no intestino que foi diagnosticado entre maio e junho de 2022. A cantora publicou um vídeo ao lado do médico, o oncologista Fernando Maluf, para explicar o motivo de precisar retomar as sessões de radioterapia e quimioterapia e recebeu apoio de famosos: "Me preparando para mais essa luta".