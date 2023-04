Além de afilhado de Caetano, João Vicente é enteado de Maria Bethânia: conheça história

Aos 8 anos de idade, João Vicente de Castro perdeu o pai, o jornalista Tarso de Castro, por cirrose hepática. Na mesma época, a mãe do ator, a estilista Gilda Midani, ficou grávida do segundo filho, fruto de outro casamento, e decidiu deixar João sob os cuidados do padrinho, que é ninguém menos que Caetano Veloso.