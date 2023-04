Silvia Abravanel é surpreendida com pedido de casamento durante festa de 52 anos

Silvia Abravanel e Gustavo Moura, estão juntos desde 2022 quando a apresentadora ouviu por acaso uma música do cantor sertanejo. Ele, que é filho do também músico Monetário, da dupla Monetário & Financeiro, fez contato com a apresentadora pelo Instagram após ser seguido por ela na rede e, agora, os dois estão noivos.