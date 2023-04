Sergio Guizé e Bianca Bin se dão muito bem com o ex-marido dela: Pedro admira o casal

Antes de engatar um relacionamento sério com o ator Sergio Guizé, a atriz Bianca Bin foi casada por 5 anos com o fotógrafo Pedro Brandão. No entanto, engana-se quem acha que os dois acabaram com a amizade após o fim do casamento: muito pelo contrário, eles continuam próximos até hoje. Não só o ex-casal, como também o atual marido de Bianca e o fotógrafo se dão muito bem.